عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال تجري ممارسة داخلية مفتوحة لطرح عقد مباشر للتوقيع الإلكتروني طبقا لشروط ومواصفات. وذكرت مصادر مطلعة أن آخر موعد لتقديم العطاءات لإدارة المشتريات والمخازن في الوزارة هو 4 يوليو المقبل ويرفض أي عطاء بعد هذا الموعد، لافتة إلى أن مدة تنفيذ العقد عامان ويبقى العطاء ساري المفعول لمدة 90 يوما، والممارسة غير قابلة للتجزئة ولا تقبل العروض البديلة.



وأشارت إلى أن الممارسة مفتوحة لجميع الشركات والمؤسسات الحاصلة على شهادة قيد وكالة صادرة من وزارة التجارة والصناعة أو موزع معتمد والمؤهلة لهذا العمل والمسجلة لدى الوزارة بسجل الموردين وفي الجهاز المركزي للمناقصات العامة لعام 2022.