رشيد الفعم



قال رئيس اللجنة الإسكانية النائب فايز الجمهور في تصريح خاص لـ «الأنباء»، إن هناك 14 اقتراحا بقانون ستدفع باتجاه حل المشكلة الإسكانية وعلى رأسها الاقتراح بقانون لتأسيس شركة مساهمة كويتية لبناء وحدات سكنية على أن يكون للمواطنين نصيب من أسهمها. وأضاف الجمهور: اللجنة ستعقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة لبلورة الـ 14 اقتراحا لحل المشكلة، وننتظر تعاون الحكومة لحل قضية المواطنين الأولى.

من جهة أخرى، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن مؤسسة البترول نفت مسؤولية عمليات الحفر وإنتاج النفط الخام عن التسبب في الهزة الأرضية التي تعرضت لها الكويت صباح السبت الماضي.