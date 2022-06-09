قال الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية التابع لوزارة الصحة د.فواز الرفاعي، إن وفدا كويتيا يزور السعودية للإعداد لمشروع شراكة استراتيجية بين معهد الكويت للاختصاصات الطبية والهيئة السعودية للتخصصات الطبية.



وأضاف د.الرفاعي، في تصريح لـ «كونا» أمس على هامش زيارة الوفد الذي يرأسه، أن مشروع الشراكة يهدف إلى ضمان جودة تعليمية راقية بمناهج التعليم الطبي في دول مجلس التعاون الخليجي.



وبين الرفاعي أنه تم خلال الزيارة لقاء الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الطبية د.أوس الشمسان لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة في مجال التعليم الطبي لفترة ما بعد التخرج.



وأشار الرفاعي إلى أن الوفد قام أيضا بزيارة الى جامعة «رياض العلم» في العاصمة السعودية الرياض لقياس التقدم ومدى الالتزام بالمعايير الأكاديمية في الجامعة وخاصة في كلية طب الاسنان.



وأضاف أن الوفد عقد لقاء مفتوحا مع الطلبة الكويتيين المبتعثين للدراسة في مرحلتي البكالوريوس والماجستير بجامعة «رياض العلم» السعودية للاطلاع على أي مشكلات يواجهونها للسعي إلى إيجاد الحلول لها.



ويضم الوفد كلا من عميد كلية طب الأسنان بجامعة الكويت د.راشد العازمي والعميد السابق لكلية طب الأسنان بجامعة الكويت وعضو مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الكويتي د.عادل العصفور، فيما رافق الوفد رئيس المكتب الثقافي الكويتي في السعودية أحمد الخنفر.