مع غلاء المعيشة أصبح من الصعب تحقيق الاكتفاء الذاتي بدخل بسيط. لذلك من الطبيعي أن يحاول الناس زيادة دخلهم الشهري لتوفير حياة كريمة لهم ولذويهم. عليك عزيزي القارئ أن تدرس الخيارات المتاحة لك لتختار منها ما يناسبك. لذلك سنساعدك اليوم في معرفة الطرق الفعالة التي ستمكنك من زيادة دخلك.



1/ اهتم بتطوير نفسك باستمرار

أول خطوة نحو زيادة دخلك هي الاهتمام بتطوير نفسك. النجاح في الجانب المادي ما هو إلا نتيجة للاهتمام بتطوير الجانب الفكري. لحسن الحظ، توجد مصادر لا نهائية تقدم لك تدريبات وتزودك بالمعلومات والمهارات التي تحتاجها. نذكر على سبيل المثال العديد من المعاهد تقدم مقررات دراسية في مهارات مختلفة كالحاسوب واللغة الانجليزية وغيرها من التدريبات التي يتطلبها سوق العمل.

عندما تكتسب مهارات ذات قيمة في مجالك ستعطيك حتما أفضلية عند التقدم للوظائف المتميزة التي تطمح لها. ممَّا يؤدي في نهاية المطاف الى زيادة الدخل الشهري. كما يمكنك استغلال هذه المهارات لتقديم خدماتك بشكل حر في عالم الفريلانس لتتمكن من زيادة الدخل الفردي من المنزل . تذكر عزيزي القارئ أن النجاح ليس بما تمتلكه من معرفة ومعلومات، بل يتحقَّق النجاح بمقدار تطبيق هذه المعرفة و ممارستها و تطويرها على أرض الواقع.



2/ استغل فرص كسب المال على الإنترنت



في عصرنا هذا أصبح كسب المال من الإنترنت من أشهر طرق كسب المال. العمل عن طريق الانترنت يتيح لك العمل لساعات من تحديدك وفي مجالات من اختيارك. كما يمكنك القيام به دون أن تترك عملك الحالي. هناك العديد من فرص الحصول على دخل من الانترنت، كما أصبح من مصادر الدخل الأساسية للكثير من الناس. إذا لم تستغل الإنترنت لكسب المال بعد فأنت تضيع الكثير من الفرص على نفسك. كل ما تحتاجه هو حاسوب واتصال بشبكة الويب وهدف واضح يتعلق بالمجال الذي تختاره.

من أشهر مجالات كسب المال على الانترنت نذكر التداول الذي يتمحور حول تجنب الخسائر وزيادة الأرباح. إذا تمكنت من هاتين النقطتين في التداول فيمكنك تحقيق الأرباح التي تطمح لها. وللدخول في مجال التداول يجب على المتداول معرفة أنواع التداول والأسواق المالية ليختار الأسواق التي يرغب في التداول بها. نذكر على سبيل المثال تداول الأسهم الذي يعتبر من الطريق الأكثر فعالية لبناء ثروة كبيرة.

للاستفادة من هذا المجال عليك أن تتعلّم كيفية التعامل بحكمة وصبر، ليعود عليك الربح بمقدار يفوق أي دخل تجنيه من عملك كموظف طوال اليوم. نجاحك يعتمد على مدى فهمك لآلية عمل أسواق الأسهم، لذا نقترح عليك تعلم كيفية تداول الأسهم من هنا.



3/ استثمر في مواهبك



لا يوجد شيء أفضل من كسب المال من خلال موهبتك. تخيل أن تفعل ما تحبه وتجعله مصدرا للرزق.

يتجادل الكثير عما إذا كان تطوير المواهب ضرورة أم كماليات حيث يخطئ البعض في الإعتقاد أنه من غير الممكن الحصول على عوائد مالية محترمة عن طريق المواهب، لكن الحقيقة تقول انه من الممكن استغلال كل المواهب في كسب المال.

في سوق العمل هناك طلب على مختلف المهارات المرتبطة بمواهب معينة لذلك ننصحك بعدم تفويت فرصة تطوير أي موهبة تمتلكها. إذا كانت موهبتك هي الكتابة مثلا، قدِّم خدمات في الكتابة أو ألف كتابا وابدأ رحلتك ككاتب، طور مهاراتك وتعلم كيف تستغلها في مجال العمل الحر. ينطبق الأمر على كل المواهب دون استثناء. وظِّف فنك لخدمة عملك، فالأعمال المميزة هي التي تجمع بين الفن والعلم والهواية والمهارة.



4/ ادخر المال واستثمره



حاول كسب المال قدر استطاعتك، ثم تحكم في إنفاقك للمال في الحياة اليومية. اعمل على تنمية وتطوير ثقافتك المالية لتتمكن من تدبير وإدارة شؤونك المالية. لا ننكر أن الكثير يعاني من تدني الراتب الشهري، إذا ما اطلعنا على قائمة البلدان حسب متوسط الأجر نجد معظم البلدان العربية في مراتب متدنية. لكن يجب أن تدرك أن دخلك البسيط يمكنه أن يساعدك في صنع ثروة محترمة بشرط أن تحسن إدارته.

حاول قدر المستطاع ادخار المال وغير العادة السيئة التي تدفعك إلى إنفاق كل المال. نجاحك المالي يعتمد كل الاعتماد على الإدارة الصحيحة للمال، يجب أن تمتلك عقلية مستثمر، لا عقلية المستهلك. عندما تجمع المبلغ الذي حددته لنفسك، استثمره بحرص. تذكر أن هناك العديد من مجالات الاستثمار التي تحقق أرباحا كبيرة للمستثمرين، قم بالاطلاع عليها واختر ما يناسبك منها، وخذ وقتك في تعلم أساسيات الاستثمار.