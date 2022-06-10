بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لجلوس جلالته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة مشيدا سموه بما حققه البلد الشقيق في عهد جلالته من نهضة تنموية وإنجازات حضارية شملت مختلف الميادين وبالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق وشعبه الكريم كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لجلوس جلالته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة متمنيا لجلالته دوام الصحة والعافية.



وبعث سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.