أكد سفيرنا لدى إيطاليا الشيخ عزام الصباح أمس أن تسمية الكويت د.خالد مهدي مرشحا لتولي رئاسة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» هو تجديد لدعمها القوي لمهمة الصندوق التنموية.



وأضاف الشيخ عزام في تصريح لـ «كونا» أن ترشيح الحكومة الكويتية لمهدي لقيادة هذه المؤسسة الأممية في مرحلة دقيقة من الأزمات التي تهدد الأمن الغذائي لمئات الملايين حول العالم ينطلق من رغبة الكويت في الاستفادة من خبراته المتميزة على رأس الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية منذ 2016، موضحا أن للكويت دورا رياديا في العمل الإنساني والتنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة وإدارة العمل الدولي والإقليمي المتعدد الأطراف لاسيما داخل صندوق «ايفاد» منذ تأسيسه ما يؤهل مرشحها لتولي هذه المسؤولية الدولية وتحقيق التنمية الزراعية ومكافحة الفقر الريفي حول العالم.



ومن المقرر خلال الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس محافظي الصندوق التي ستعقد في السابع من يوليو المقبل تعيين الرئيس الجديد والسابع للصندوق، والذي سبق أن تولى الكويتي فوزي السلطان قيادته كثالث رؤسائه في عام 1993.



ويشغل د.خالد مهدي حاليا منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمدير الوطني لخطة عمل البرنامج القطري مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت منذ 2016.



وهو أيضا عضو في المجلس الأعلى للتعليم وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للرعاية السكنية والصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعهد العربي للتخطيط كما يقود الجهود الوطنية لتنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030.