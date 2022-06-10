استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود في مكتبه في قصر السيف سفيرة جمهورية تركيا الصديقة لدى الكويت عائشة كويتاك بمناسبة انتهاء مهام عملها. وتبادل الطرفان الأحاديث الودية وبحث سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل الجماعي المشترك.



وثمن الحمود جهود السفيرة على امتداد فترة عملها بالبلاد في دعم العلاقات الثنائية الوثيقة والمتميزة بين البلدين الصديقين وتعزيزها في المجالات كافة.



من جهتها، أعربت السفيرة كويتاك عن تقديرها وامتنانها لحسن الاستقبال، معبرة عن سعادتها البالغة للرعاية الطيبة التي تحظى بها السفارة التركية على الصعيدين الرسمي والشعبي في الكويت.