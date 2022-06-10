عبدالعزيز الفضلي



اعتمد مدير إدارة التعليم الديني بوزارة التربية أنور عبدالغفور جداول اختبارات الدور الثاني الموحدة لطلبة المنح الدراسية التي ستنطلق في 21 الجاري حتى 28 منه. كما اعتمد عبدالغفور جداول اختبارات الصفوف السادس والسابع والثامن، على أن تبدأ أيضا في 21 الجاري وتنتهي في 30 من الشهر نفسه، أما اختبارات الدور الثاني لصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر فستبدأ 3 يوليو المقبل وتستمر حتى 7 من الشهر نفسه ثم تتوقف ما يقارب 10 أيام بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك الذي يحل ضيفا على الاختبارات في سابقة نادرة، ثم تعود الامتحانات في 17 منه وتستمر حتى 26 يوليو المقبل.