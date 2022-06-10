خالد العرافة



خاطب ديوان الخدمة المدنية وزارة الصحة بعد أن طلبت منه الوزارة إفادتها بالرأي القانوني حول إطلاق خدمة إنشاء الإجازة المرضية بدون استشارة طبية، بحيث يستطيع الموظف الحصول على الإجازة من خلال المنصة دون مراجعة المركز الصحي.



وأوضح الوكيل المساعد للشؤون القانونية في ديوان الخدمة المدنية، في رده على الوزارة والذي حصلت «الأنباء» على نسخه منه، أن مقترح وزارة الصحة وفقا للإجراء المقترح تقديري لجهة العمل، لها حق القبول والرفض، حيث إن ذلك يعد مخالفا قانونيا، ويتعارض مع طبيعة الإجازة المرضية، مشيرا إلى أن المقترح يستلزم عرضه على مجلس الخدمة المدنية لتعديل قراره رقم 39 لسنة 2006 المشار إليه لأن هذا القرار يشترط لمنح الإجارة المرضية أن تكون ممنوحة من مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومن ثم فإن منحها من دون موافقة طبية حسب الإجراء المقترح يستلزم العرض على مجلس الخدمة المدنية، وبالتالي لا يحوز اتخاذ أي إجراء إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.