تعهد الرئيس السوري بشار الأسد بأن سورية ستقوم بمقاومة أي هجوم تركي على الأراضي السورية بـ «المقاومة شعبية».



وقال الأسد، في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم»: «إذا كان هناك غزو فستكون هناك مقاومة شعبية بالمرحلة الأولى... طبعا في الأماكن التي يوجد فيها الجيش السوري وهو لا يوجد في كل المناطق في سورية وعندما تسمح الظروف العسكرية للمواجهة المباشرة سنفعل هذا الشيء».



وأضاف الأسد، في المقابلة التي أوردت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أجزاء منها: «منذ عامين ونصف العام حصل صدام بين الجيشين السوري والتركي وتمكن الجيش السوري من تدمير بعض الأهداف التركية التي دخلت إلى الأراضي السورية، سيكون الوضع نفسه بحسب ما تسمح الإمكانيات العسكرية، عدا عن ذلك ستكون هناك مقاومة شعبية».



وتعليقا على الغزو الروسي لأوكرانيا، اعتبر الأسد أن روسيا تتعرض لحرب لا يمكن ربطها بموضوع توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) بل هي حرب مستمرة ولم تتوقف حتى قبل الشيوعية وقبل الحرب العالمية الأولى.. حرب مستمرة.



واعتبر أن «دور روسيا هنا أساسي كجزء من التوازن الدولي». وأضاف: «نستطيع أن ننظر لروسيا من زاويتين.. زاوية الحليف الذي إذا انتصر في معركة أو إذا أصبح موقعه السياسي على الساحة العالمية أقوى فهذا مربح لنا.. ومن زاوية أخرى قوة روسيا اليوم تشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود ولو كانت استعادة جزئية»، مشيرا إلى أن هذا «التوازن الذي ننشده ينعكس بالدرجة الاولى على الدول الصغرى وسورية واحدة منها.. هذا بالحد الأدنى السبب من دون الدخول في التفاصيل القانونية الأخرى ولكن أتحدث بشكل استراتيجي الآن».



إلى ذلك، عززت القوات الروسية تواجدها في عدة مناطق شمال سورية ونشرت معدات عسكرية، تزامنا مع تنفيذ دوريات مشتركة مع القوات التركية.

وأفاد موقع «روسيا اليوم»، بأن الوحدات الروسية عززت تواجدها على خط الجبهة من تل تمر إلى القامشلي بأربع منظومات الدفاع الجوي من طراز «بانتسير».



في المقابل، أكد القائد العام لميليشيات قوات سوريا الديموقراطية «قسد» مظلوم عبدي عزمه الاستعانة بالجيش السوري لصد أي هجوم محتمل للقوات التركية.

ووجه «عبدي»، في لقاء مع قناة «روسيا اليوم»، دعوة للأسد «لأخذ الأمر على محمل الجد ولعب دوره بشكل عملي»، معتبرا أن «حماية الأراضي السورية واجبنا وواجب الدولة السورية».

وأضاف: «في حال قيام الأتراك بهذا الهجوم على الأراضي السورية فنحن مستعدون للكفاح ضده مع الجميع، وبالطبع سنحارب جنبا إلى جنب مع الجيش السوري للتصدي له»، مشيرا إلى أن قواته تتعامل بجدية مع تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن العملية العسكرية.

ورغم طلبه مساندة نظام الأسد بشكل مباشر، إلا أن عبدي عاد وقال ان دمشق «غبر مستعدة للتوصل إلى حلول» مع قواته. وكان عبدي ناشد في تصريح لـ «رويترز»، الجيش السوري استخدام دفاعاته الجوية ضد الطيران التركي.

وقال إن تنظيم «داعش» ينتظر حدوث فوضى واشتباكات ليتمكن من التحرك وإعادة تجهيز نفسه عسكريا، مشيرا إلى أن هناك محاولات «تسعى إلى فتنة بين العرب والأكراد».