علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء»، أن نحو 488 موظفا تسربوا وظيفيا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على مدار



5 سنوات، وسجل عاما 2017 /2018 و2021 /2022 أعلى معدلات التسرب الوظيفي، حيث استحوذا على نحو 53% من المستقيلين. وتسرب موظفو التأمينات المذكورون عن طريق الاستقالة، حيث قدم نحو 144 موظفا استقالاتهم في 2017 /2018، تلاهم



75موظفا بالعام التالي، ليرتفع العدد مجددا في 2019 /2020 إلى 85 موظفا، يليهم 71 موظفا في 2020 /2021، ليتزايد العدد بصورة أكبر مجددا في 2021 /2022 ويصل إلى 113 مستقيلا.