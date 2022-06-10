أكد الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السويسري جوزيف بلاتر أن نجم كرة القدم السابق الفرنسي ميشال بلاتيني «يستحق المليون» فرنك سويسري التي تقاضاها، موضحا «عدم فهم» سبب مثوله أمام القضاء السويسري بتهمة الاحتيال إلى جانب مستشاره السابق.



قال بلاتر (86 عاما) والذي بدا عليه التعب في نهاية جلسة الاستماع أول من أمس، لكنه ظهر بأفضل أحواله أثناء جلسة أمس أمام المحكمة الجزائية الفدرالية السويسرية في مدينة بيلينتسونا الجنوبية «كان لدي فقط هذا الرجل معي وهو يستحق مبلغ المليون» فرنك سويسري.



ومنذ بدء التحقيق في عام 2015، أكد بلاتر أنه قبل شفهيا ما طالب به نجم فرنسا السابق والفائز بالكرة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 3 مرات مقابل اعتماد السويسري على هالته الرياضية لتولي رئاسة «فيفا» في عام 1998، قبل أن يعينه في منصب مستشار الاتحاد الدولي.



قال «عندما تم انتخابي رئيسا لفيفا، كان رصيدنا سلبيا. لكنني اعتقدت أن الرجل الذي كان يلعب كرة القدم يمكن أن يساعدنا، فيفا وأنا».



وأضاف «قال لي بلاتيني (أساوي مليونا)، فقلت له: (إذن ستكون معي مقابل مليون)»، علما أن بلاتر كان قد أجبر على الاستقالة من منصبه في عام 2015 على خلفية فضيحة فساد واسعة، ثم تم حظره من ممارسة أي نشاط يتعلق بالكرة المستديرة بعد بدء الإجراءات الجنائية المتعلقة بهذه القضية.



ويتهم الادعاء بلاتر بأنه صادق في أوائل عام 2011 على فاتورة بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) قدمها بلاتيني الذي كان حينها رئيسا للاتحاد الاوروبي للعبة «ويفا» إلى الاتحاد الدولي، وذلك بعد ما يقرب من تسع سنوات من انتهاء عمله كمستشار لبلاتر بين عامي 1998 و2002.