بعد رفع دعوى قضائية من قبل نشطاء حقوق الحيوان، تم حظر مصارعة الثيران في بلازا المكسيك، وهي أكبر حلبة مصارعة ثيران في العالم، حتى إشعار آخر.

وأبلغ كل من المدعين ومشغلي الحلبة بقرار المحكمة والذي يمكن أستئنافه.

ووفقا للحكم سيتم تعليق المصارعة في الحلبة الموجودة بالعاصمة مكسيكو سيتي، وهي رياضة تعرف هناك باسم "فيستا برافا" حتى يتم اتخاذ قرار بشأن دستوريتها.

وكتبت منظمة الرفق بالحيوان في المكسيك على موقع تويتر قائلة: "هذه هي الخطوة الأولى لتحقيق العدالة للثيران!"، مشيرة إلى أن الكفاح سيستمر حتى يتم الوصول إلى حظر نهائي لمصارعة الثيران.

كانت منظمة الرفق بالحيوان في المكسيك والمعروفة باسم "أنيما ناتوراليس" ومعها منظمات أخرى طلبت من المحكمة فرض حظر على أساس أن دستور العاصمة ينص على ضرورة حماية الحيوانات ومعاملتها بكرامة.

وأعلنت الشركة التي تدير بلازا المكسيك أنها ستستنفد جميع سبل التقاضي للدفاع عن ما أسمته "العادات والتقاليد المكسيكية".

تضم الحلبة أكثر من 41 ألف متفرج - بينما تضم أشهر حلبة في العالم ، وهي الموجودة في إسبانيا واسمها "لاس فينتاس" على ما يناهز 24 ألف متفرج.

يستنكر معارضو مصارعة الثيران في المكسيك معاناة وقتل الحيوانات في هذه الرياضة، بينما يقول المؤيدون إنه تقليد عمره قرون ويخلق عشرات الآلاف من الوظائف في المكسيك.

تم تقديم العديد من مشاريع القوانين التي تحظر مصارعة الثيران إلى البرلمان المكسيكي خلال السنوات الأخيرة، لكنها لم تحرز أي تقدم حتى الآن.