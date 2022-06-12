الرشود: الكفاءة العالية لـ «بيتك» مكنته من لعب دور بارز في تطوير سوق الصكوك



حصد بيت التمويل الكويتي «بيتك» ثلاث جوائز مرموقة من مجلة «إيميا فاينانس» في النسخة الرابعة عشرة من جوائز القطاع المصرفي في الشرق الأوسط لعام 2021، في إنجاز جديد يؤكد تفوق البنك وريادته في صناعة التمويل الإسلامي.



وفاز «بيتك» بجوائز أفضل صكوك لمؤسسة مالية عن إصدار «بيتك» لصكوك دائمة بقيمة 750 مليون دولار، وأفضل صكوك لمؤسسة مالية عن إصدار «بيتك- تركيا» صكوك مستدامة للشريحة الثانية بقيمة 350 مليون دولار، وأفضل صكوك خضراء عن إصدار «بيتك- تركيا» لصكوك مستدامة للشريحة الثانية بقيمة 350 مليون دولار.



وتعد جوائز «إيميا فاينانس» من أهم الجوائز في القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط، التي تهدف إلى تكريم المؤسسات المصرفية بناء على أدائها المالي، ومعايير جودة خدماتها، والتميز في القطاع المصرفي، حيث تستند جوائز المجلة المالية المرموقة إلى معايير أساسية في عملية اختيارها لأفضل البنوك، تتضمن الحصة السوقية للبنك، ونمو منتجاته في السوق، وربحيته، والابتكار في المنتجات والخدمات، إضافة إلى جودة استراتيجية أعماله.



وتعليقا على الجوائز، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبد الوهاب عيسى الرشود إن الجوائز التي حصل عليها البنك مؤخرا تضاف إلى سلسلة الجوائز والتكريمات التي نالها البنك سابقا، وهي بمنزلة اعتراف بالمكانة المرموقة التي وصل إليها «بيتك» على المستويين المحلي والعالمي.



وأضاف: لدى «بيتك» سجل حافل من الإنجازات والنجاحات في صناعة التمويل الإسلامي، فضلا عن الكفاءة العالية التي مكنته من لعب دور بارز في تطوير سوق الصكوك. وتحقيق هذه التقديرات والفوز بالجوائز العالمية لم يكن ليحصل لولا ثقة مساهمي وعملاء البنك، إضافة إلى الجهود المتفانية لكوادره وكفاءتهم.



وأكد الرشود أن «بيتك» يسخر كل إمكاناته لتطوير الابتكار في صناعة التمويل الإسلامي والتأثير إيجابا في الأسواق التي يعمل فيها وتعزيز الاقتصادات، وهو ما ينعكس في تحوله مؤخرا نحو دعم الاستدامة من خلال إصدارات الصكوك الخضراء.



من جانبها، قالت «إيميا فاينانس» إن التصنيفات التي يتمتع بها «بيتك» تدعم قدرته على النفاذ إلى أسواق رأس المال الدولية. ففي عام 2021، نجح «بيتك- تركيا» في إصدار صكوك خضراء بقيمة 350 مليون دولار بقيادة «بيتك»، وهو ما يدل على الخبرة الطويلة للبنك في سوق الصكوك وريادته وإسهاماته في تطوير هذا الجانب المزدهر من صناعة التمويل الإسلامي.



وأضافت أن فوز «بيتك» بهذه الجوائز هو بمنزلة إثبات لريادته وقدرته على الابتكار في الصكوك، مشيرة إلى أن إصدار الصكوك الخضراء هو «الأول من نوعه» الذي تصدره مؤسسة مالية إسلامية وأول إصدار عالمي لصكوك الاستدامة للشريحة الثانية من رأس المال.



وتجدر الإشارة إلى أن المجلة المالية البريطانية «إيميا فاينانس» تغطي الأسواق المالية الديناميكية في أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا من خلال تحليلات متخصصة على يد فريق من الخبراء.





صانع سوق في تمويل الصكوك



الجدير بالذكر أن «بيتك» عمل في كثير من الأحيان كصانع سوق في تمويل الصكوك، وفي السنوات القليلة الماضية عمل كمنسق رئيسي لأكثر من 5 مليارات دولار من الصكوك التي تم جمعها. والعديد من الصكوك التي تولى فيها «بيتك» دور المنسق أو مدير اكتتاب في صفقات كانت لصالح بنوك تنموية وتجارية رائدة في الشرق الأوسط، من أبرزها اضطلاعه بدور مدير الاكتتاب المشترك ومدير الطرح لإصدارات صكوك المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (600 مليون دولار)، وبنك دبي الإسلامي (مليار دولار) وبنك بوبيان (750 مليون دولار) وبنك أبوظبي الأول (500 مليون دولار).



وفي 2021، قام قطاع الخزانة والمؤسسات المالية لمجموعة «بيتك» بتوسيع أنشطة الاستثمار والتداول في أسواق رأس المال الأولية والثانوية. ونظرا إلى كونه أكثر صناع السوق نشاطا في السوق الثانوية، نفذ قطاع الخزانة على مستوى المجموعة صفقات صكوك تجاوز حجمها 16 مليار دولار، كما حقق «بيتك» في العام الماضي مركز الصدارة ضمن قائمة المتداولين الرئيسيين في إصدارات برنامج مؤسسة ادارة السيولة الاسلامية الدولية (IILM) لسوق الصكوك الأولية، والمركز الاول ضمن قائمة المتداولين في السوق الثانوية لعام 2021، وهي المرة التي تتصدر فيها مؤسسة مالية القائمتين بين المتداولين الرئيسين لبرنامج الـ «IILM» في السوقين الأولي والثانوي.