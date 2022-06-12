نظمت مجموعة فنادق ريكسوس مصر جولة ترويجية لفنادقها الفاخرة في الكويت، حيث تم اطلاق العديد من الفعاليات الترفيهية الصيفية المميزة للزوار الكويتيين.



وحضر الجولة التي أدارها اركان يلدريم مدير عام مجموعة فنادق ريكسوس مصر العديد من ممثلي وسائل الاعلام الكويتية وممثلي شركات السياحة والسفر بالكويت.



ورحب يلدريم بالإعلاميين خلال حفل عشاء فاخر بمزايا فنادق ريكسوس مصر قائلا: «يسعدني ان ارحب بكم في فنادق المجموعة الفاخرة في شرم الشيخ والغردقة والعلمين على الساحل الشمالي لمدينة الاسكندرية، والتي يقدم كرم الضيافة التركية العريقة في أفضل حالاتها».



وأطلق فريق عمل مجموعة فنادق ريكسوس مصر خلال هذه الجولة عروضا ترويجية خاصة للزوار القادمين من الكويت خلال موسم العيد والصيف لهذا العام ليمنحهم فرصة الاستمتاع بإجازة صيفية تفوق الخيال في ربوع شرم الشيخ والغردقة والعلمين بالإسكندرية تبرز مكانتها الرائدة في قطاع الضيافة الفاخرة.



وقال المدير العام: نرحب بضيوفنا من الكويت الشقيقة لقضاء الإجازة الصيفية الأروع على الإطلاق في إحدى منشآتها الفاخرة التي تتيح لهم مشاركة أهلهم وأحبائهم أجمل اللحظات عبر طيف واسع من الأنشطة الترفيهية المتميزة المتوفرة في ريكسوس بريميوم سيغيت، وريكسوس شرم الشيخ، وريكسوس العلمين، وأجنحة وفلل ريكسوس بريميوم مجاويش.



ويقدم فندق ريكسوس بريميوم سيغيت طيف واسع من الأنشطة الترفيهية الرائعة وفق مبدأ شمولية جميع الخدمات ضمن سعر الغرفة الأصلي، فضلا عن المغامرات المائية المذهلة التي يوفرها منتزه ريكسوس أكوا أدفينتشار بارك المائي للأطفال والعائلات.

أما زوار مدينة العلمين فما عليهم سوى التوجه لفندق ريكسوس العلمين الذي يجمع ما بين الأجواء الهادئة والتصاميم الداخلية المبهرة والمأكولات العالمية المتنوعة والأنشطة الترفيهية الرائعة، والمرافق ووسائل الراحة الفاخرة، كما يمكن للأطفال الاستمتاع بأروع الأوقات لوحدهم بأمان في نادي ريكسي الخاص بالصغار.

ولا ننسى الشاطئ الخاص الساحر برماله البيضاء ومياهه الزرقاء المتلألئة التي تمنح الضيوف تجربة استجمام مذهلة، فضلا عن الأنشطة الرياضية والمغامرات المائية المثيرة.