دمشق - هدى العبود



بعد نشر معلومات وتفاصيل خاصة عن مسلسل جديد يجري الإعداد له في تركيا من بطولة مكسيم خليل، خرج الممثل السوري عن صمته، وكتب نافيا أن يكون العمل الجديد رواية لسيرة الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، مؤكدا أن كل المعلومات يجب أن تخرج عن الكاتب سامر رضوان أو عن شركة الإنتاج وكل ما عدا ذلك يعد أخبارا مغلوطة.



وكان مكسيم قد زار تركيا قبل شهر وتعرف إلى فريق عمل المسلسل وأعجب بالفكرة التي قدمها الكاتب سامر رضوان، وهي ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها الكاتب والممثل معا أو ضمن مسلسل واحد، بل كان تعاونهما الأول من خلال مسلسل «الولادة من الخاصرة» الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة، وتحول إلى واحد من أرقى الإنتاجات السورية، وكان من إخراج رشا شربتجي آنذاك وبطولة سلوم حداد وعابد فهد ومكسيم خليل.