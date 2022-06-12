أسامة أبو السعود



في بادرة كريمة اعتمد وزير الأوقاف عيسى الكندري مقاعد الكادر الطبي والمرشد الديني المرافقين لحملات بعثة الحج الكويتية وعدم احتسابهم ضمن الأعداد المحددة للحملات.



وقال رئيس اتحاد حملات الحج الكويتية أحمد الضويحي لـ «الأنباء» في اتصال هاتفي من مكة المكرمة، إن بادرة الوزير الكندري أتت بعد استشعاره ضعف أعداد حملات الحج الكويتية هذا العام، والذي بلغ 41 حاجا فقط للحملة نظرا لخفض أعداد الحجاج على مستوى العالم بسبب المخاوف من فيروس كورونا، فجزاه الله كل خير.



وأشاد الضويحي بالجهود الكبيرة التي يبذلها وكيل وزارة الأوقاف ورئيس بعثة الحج الكويتية م. فريد عمادي في تذليل الصعاب أمام حملات الحج الكويتية وتوفير كافة الأجواء لتسيير أمور الحجاج بكل سهولة ويسر بإذن الله، مثمنا جهود لجنة الكشف على مساكن الحجاج في مكة المكرمة وتفقدها جميع مساكن ضيوف الرحمن من الكويت سواء الفنادق أو العمارات السكنية، مؤكدا قدرة الحملات الكويتية على القيام بخدمة جموع الحجاج هذا العام وأكثر منهم بأضعاف بكل اقتدار.



وأوضح أن حملات الحج الكويتية كانت في السابق قبل انتشار فيروس كورونا تسير قرابة 100حاج لكل حملة وأكثر من ذلك في سنوات سابقة، وكانت كل حملة تقوم بدورها وتوفر جميع الخدمات على اكمل وجه في مختلف المناسك المباركة وبأي وقت يسند لها أي عدد، وستظل - بإذن الله - دائما مثار إشادة الجهات الرسمية في الكويت والمملكة.



وأشار الضويحي إلى أن المملكة العربية السعودية عودتنا دائما على كرمها المعهود تجاه إخوانهم الكويتيين واستشعارنا دائما بأننا أبناء وطن واحد. وشدد على التزام جميع الحملات الكويتية بالالتزام بتعليمات السلطات في المملكة خاصة في الجانب الصحي حفاظا على سلامة جموع الحجاج.



وختم الضويحي تصريحاته بالإشادة بالجهود الضخمة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وحرصها الدائم على سلامة ضيوف الرحمن وأداء المشاعر المقدسة بكل راحة واطمئنان.