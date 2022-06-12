طارق عرابي



في إطار سعيها لتعزيز محفظتها العقارية، علمت «الأنباء» أن الأمانة العامة للأوقاف أبدت رغبتها في شراء وتملك عقارات استثمارية في أماكن متفرقة من الكويت.



ولأن «الأمانة» حريصة على نوعية وجودة العقارات التي تتملكها، فقد حددت شروطا للعقارات التي سيتم شراؤها وإضافتها إلى محفظتها العقارية، حيث اشترطت أن تكون هذه العقارات حديثة البناء ولا يتجاوز عمرها الخمس سنوات، وأن تكون ذات مستوى تشطيب داخلي وخارجي جيد جدا، وأن تتوافر في كل مبنى مواقف سيارات داخلية. كما تشترط الهيئة أن تتمتع هذه العقارات بجودة التصميم الداخلي مع توافر مساحة وحدات مناسبة ومتوافقة مع رخصة البناء، وألا يكون فيها أي تعديات على أملاك الغير، فضلا عن ألا تكون هذه العقارات مخصصة كسكن للعزاب.



أما فيما يتعلق بنسبة الإشغال والعائد، فإن أمانة الأوقاف اشترطت ألا تقل نسبة الإشغال في هذه العقارات عن 80%، وألا تقل نسبة العائد السنوية المتوقعة عن 6% بعد قيمة المصاريف المتوقعة مع الأخذ في الاعتبار عدم احتساب قيمة إيجار السرداب، كما اشترطت أن تكون للعقار وثيقة عقارية بالملكية التامة للعقار وشهادة أوصاف.