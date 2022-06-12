علي إبراهيم



دخلت شركة أجنبية جديدة إلى السوق الكويتي تحت مظلة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، إذ وقع 3 شركاء عقد تأسيس شركة سكومي أويل تولز ميدل ايست مواد كيماوية وسوائل الحفر ومشتقاته آبار النفط ومشتقاتها برأسمال 100 ألف دينار، على أن تكون شركة ذات مسؤولية محدودة. ووزعت حصص الشركة بواقع 65% لشركة الصناعات الوطنية بما يعادل 64 ألف دينار، و10% لشركة أبراج انرجي للتجارة العامة والمقاولات بما قيمته 10 آلاف دينار، و25% لشركة سكومي أويل تولز اس دي ان بي اتش دي بواقع 25 ألف دينار. وحدد في عقد تأسيس الشركة الجديدة أغراضها بالمواد الكيميائية وسوائل الحفر ومشتقاته وآبار النفط ومشتقاتها، ويحظر على الشركة ممارسة أي من الأنشطة التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2015 بشأن قائمة الاستثمارات المباشرة غير الخاضعة لأحكام القانون 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت ولائحته التنفيذية.