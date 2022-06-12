طارق عرابي



علمت «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بصدد طرح 3 فرص استثمارية جديدة في مدينة صباح الأحمد السكنية على أراض تبلغ مساحتها الإجمالية 35.4 ألف متر مربع، لاستعمالات تجارية بمساحات إجمالية تصل إلى 5.2 آلاف متر مربع. وفي التفاصيل، قالت مصادر لـ «الأنباء» إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بصدد طرح مزايدة غير قابلة للتجزئة لتطوير فرص استثمارية على أراضي لاستعمالات تجارية في الضواحي A وC وD بمدينة صباح الأحمد السكنية، حيث ستتم دعوة الشركات المتخصصة للمشاركة في تطوير فرص استثمارية بنظام التصميم والتطوير والتمويل والتشغيل والادارة والصيانة. وأكدت المصادر أن الهدف الاساسي من المشروع يتمثل في إشراك القطاع الخاص بتطوير أراض لاستعمالات تجارية لعدد 3 مواقع في الضواحي A وCو D، بحيث يتم تطوير أرض واقعة في المحور الخدمة للضاحية A على مساحة إجمالية 12.7 ألف متر مربع وباستعمالات تجارية بمساحة 1.9 ألف متر مربع، وأرض واقعة في المحور الخدمي للضاحية C على مساحة 9.7 آلاف متر مربع وباستعمالات تجارية بمساحة 1.4 ألف متر مربع وأرض واقعة في المحور D على مساحة إجمالية وقدرها 13 ألف متر مربع وباستعمالات تجارية بمساحة 1.9 ألف متر مربع.