أمير زكي ـ محمد الجلاهمة



واصل قطار حملات وزارة الداخلية، الذي انطلق الاسبوع الماضي بتعليمات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق اول الشيخ أحمد النواف ووكيل الوزارة الفريق أنور البرجس، مسيرته بحملات في عدة مناطق في عطلة نهاية الاسبوع لقطاع الأمن العام والذي يرأسه اللواء فراج الزعبي ومباحث شؤون الإقامة، وجرى حصد نحو 600 مخالف في ميناء عبدالله والوفرة وخيطان وصبحان الصناعية وجليب الشيوخ والجهراء والسالمية والصالحية وسوق الجمعة ولم تقتصر حملات «الداخلية» على ضبط مخالفين للإقامة فحسب وإنما ضبطت مصانع للخمور المحلية ومواد مخدرة ومخالفين لقانون العمل (العمل لدى الغير).



وبحسب بيانات مفصلة لوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، فقد تم ضبط 328 مخالفا في حملة للأمن العام ومصنعين للخمور، من بين هؤلاء ضبط 6 وافدين تحت تأثير المشروبات الكحولية.



كما ضبط نحو 80 بين مخالف وعدم حمل إثبات في حملة نهارية في سوق الجمعة.



أما رجال مباحث الإقامة فقد تمكنوا من ضبط 80 مخالفا من جنسيات مختلفة، فيما أسفرت الحملة التي قام بها رجال خفر السواحل عن مخالفة 5 قوارب و10 دراجات جيت سكي للرعونة والتواجد في مناطق محظورة.



وقال مصدر امني ان هناك حملات ستشن قريبا ستشارك فيها القوات الخاصة وإدارات اخرى.



وأكد المصدر ان وزارة الداخلية وبالتزامن مع تكثيف حملاتها التي من المقرر ان تزداد كثافة في كل المناطق، اعطت تعليمات بتسريع وتيرة إبعاد المخالفين لمنع تكدس المخالفين في سجن الإبعاد وإفساح المجال لغيرهم ممن سيتم ضبطهم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جهات أخرى، لافتا الى ان كفلاء الوافدين غير المسجلين على مكفوليهم بلاغات تغيب يتم إلزامهم بدفع قيمة تذاكر المخالفين.