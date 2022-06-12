عاطف رمضان



قامت وزارة التجارة والصناعة بإغلاق محل لبيع المشغولات الذهبية في منطقة السالمية وذلك لارتكابه عدة مخالفات، تمثلت فيما يلي:



- عرض وبيع مشغولات ذهبية مقلدة لعلامات تجارية لأشهر الشركات العالمية.



- إصدار فواتير بغير اللغة العربية.



- عرض وبيع رموز دينية مخالفة.



- عدم ذكر البيانات الشخصية للعميل في فاتورة الشراء.



- إصدار فواتير يدوية غير إلكترونية.



- عدم تسجيل حركة البيع والشراء اليومية.



- ممارسة بيع المشغولات الذهبية بنظام الأقساط.



- بيع مشغولات ذهبية غير مختومة.



- التعامل بالرهن وتقاضي مبالغ إضافية عن ذلك.



وتمت الضبطية بعد عملية رصد وتحقق ومتابعة قام بها فريق طوارئ الرقابة التجارية أثمرت ضبط المخالف، وقام فريق الطوارئ وإدارة مكافحة غسيل الأموال وإدارة المعادن الثمينة بتسجيل المخالفات المذكورة كل فيما يخصه.



وتم حصر المضبوطات والتحفظ عليها وإغلاق المحل وجار استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف.