القاهرة - سامى عبد الفتاح



اتهم رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب اتحاد الكرة المصري بالتسبب في ضياع حق النادي في لعب نهائي دوري أبطال أفريقيا للأندية في أرض محايدة عوضا عن لعب المباراة على أرض خصمه في النهائي فريق الوداد المغربي الذي نظم النهائي للعام الثاني على التوالي.



وطالب الخطيب في مؤتمر صحافي أمس بمقر النادي بسرعة انتهاء وزارة الشباب والرياضة من التحقيقات التي تجريها في وقائع فساد الخطابات المتبادلة بين اتحاد الكرة والاتحاد الأفريقي، كما طلب المبادرة من اللجنة الأولمبية المصرية بوضع آلية فاعلة لمراقبة التزام اتحاد الكرة بتداول الخطابات بطريقة تعزز الثقة، وأن تكون هناك عقوبات رادعة لمن يخالف هذا الاتجاه.



وتحدث الخطيب عن مماطلة اتحاد الكرة في إمداد الأهلي بالمستندات خلال أزمة المباراة، قائلا: «عندما قررنا اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية للحفاظ على حقوق النادي عقب قرار «كاف» بإقامة النهائي في المغرب، تواصلت مع رئيس اتحاد الكرة وطلبنا منه صورة من الخطابات المتبادلة بين الاتحادين المصري والأفريقي بخصوص تنظيم النهائيات الأفريقية وهذه الأوراق من المفترض أن نبني عليها موقفنا القانوني.. وللأسف لم نتلق استجابة منه حسبما وعد كما قمنا بمخاطبة الاتحاد كتابيا 3 مرات.. ثم قمنا بتصعيد الأمر لوزارة الشباب والرياضة بسبب مماطلة الاتحاد في تسليم المستندات للنادي والحقيقة كان موقف الوزارة قويا عقب تفهمهم أن هذا الأمر يضعف من الموقف القانوني للنادي أمام المحكمة الرياضية الدولية».



وأشار الخطيب إلى أن الوزارة تعاملت مع الأمر بمنتهى الجدية، قائلا: «مساء نفس اليوم متأخرا، تسلمنا صورة من الخطابات، لكن بعد ضياع 4 أيام، وكان بعدها السبت والأحد عطلة في أوروبا.. هذه هي المساندة وهذا هو الدعم الذي وجدناه من اتحاد الكرة في هذا الملف».



في غضون ذلك، طالب الخطيب أيضا بضرورة أن يدرس الـ«كاف» تدوير استضافة المباريات النهائية بين الدول الأفريقية، وحجب الاستضافة عن الدول التي فازت بالتنظيم من قبل لمدة 5 سنوات حتى تحصل باقي الدول الأفريقية على فرصة مماثلة، وأن يقوم الـ«كاف» بدعم ومساعدة هذه الدول لتنمية اللعبة في القارة كلها، كما طالب بضرورة تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» في كل أدوار البطولات الأفريقية لتحقيق الحد الأدنى من العدالة فأفريقيا ليست أقل من أوروبا، وأيضا طالب بضرورة وضع لائحة خاصة بالمباريات النهائية لدوري أبطال أفريقيا، في حال استمرار إقامة النهائي بنظام المباراة الواحدة، قائلا: «تقتضى الشفافية والعدالة أن يقوم ال«كاف» بإعداد لائحة خاصة بالمباراة النهائية، تضمن تحقيق العدالة وحقوق كل الأطراف، وأن يتم الإعلان عن الملاعب التي تستضيف المباريات النهائية قبل بدء البطولات على الأقل».



المنتخب إلى سيئول



إلى ذلك، وهربا من الانتقادات الشديدة لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام والجهاز القني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، غادرت أمس بعثة المنتخب الى سيئول استعدادا للقاء الودي مع منتخب كوريا الجنوبية الثلاثاء المقبل، وتأتى هذه الانتقادات بعد الهزيمة أمام اثيوبيا في تصفيات بطولة الأمم الأفريقية 2-0، والأداء بالغ السوء للمنتخب المصري والذي يحتل ذيل الترتيب في المجموعة الرابعة بفارق الأهداف، عن منتخبات اثيوبيا ومالاوي وغينيا بعد أن تساوت الفرق الأربعة برصيد 3 نقاط.



ومع المغادرة إلى كوريا الجنوبية تخلف عن الرحلة الثنائي إمام عاشور وحمدي فتحي، وكذلك الثنائي محمود حسن تريزيجيه ومحمد النني، اللذين لم يشاركا في مباراتى غينيا واثيوبيا.



وفى أول تصريح له بعد الهزيمة من اثيوبيا، قال إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر ان أسباب الخسارة أمام إثيوبيا هي أرضية الملعب والغيابات التي يعانى منها الفريق.

مضيفا: «أدينا مباراة سيئة للغاية وهناك أشياء عديدة مؤثرة من الممكن أن نتحدث عنها لاحقا، وكان بعض اللاعبين يشعرون بأن المباراة سهلة».



إلى ذلك، يعود اليوم فريق الأهلي بقيادة موسيمانى للظهور في الملاعب بعد خسارة اللقب الأفريقى، حيث يواجه فريق المصري بالسلوم أحد أندية القسم الثالث، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر في نسختها الجديدة 2022، ويخوض الأهلي هذه المباراة بدون لاعبيه الدوليين.



يذكر أن الأهلي سيلاقي أيضا في وقت لاحق خلال الشهر الجاري بيراميدز في دور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للنسخة 2021 والتي لم تستكمل حتى الآن رغم الدخول في مسابقة جديدة.