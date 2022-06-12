محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) قررت تمديد عقد استشارات مصفاة الزور مع شركة وود غروب البريطانية، وذلك تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عددها يوم 30 مايو الماضي.



وتبلغ قيمة تنفيذ مشروع مصفاة الزور 16 مليار دولار، وقد عانى المشروع من التأخير بسبب تداعيات جائحة كورونا.



وأضافت المجلة ان عقد الخدمات الاستشارية لإدارة المشروع كان قد ارسى في الاصل على شركة اميك البريطانية المتخصصة في هندسة النفط والغاز في أكتوبر 2012 بقيمة بلغت عندئذ 528 مليون دولار، وقد استحوذت شركة أميك في وقت لاحق وتحديدا في عام 2014 على شركة فوستر ويلر ليصبح اسمها أميك فوستر ويلر، ثم استحوذت مجموعة وود غروب البريطانية على الشركة الجديدة بعد ذلك في عام 2017.



ونسبت المجلة الى أحد المصادر قوله: «بسبب التأخير في إنجاز هذا المشروع، أصبح من الضروري تمديد عقد الخدمات الاستشارية لإدارة المشروع، وقد تم استنفاد الميزانية، فيما طلبت كيبك من شركة وود غروب سعرا أقل مما كان عليه في العقد السابق».



وأضافت ان «طلب سعر أقل يعني أن التمديد لم يكن قد تم، وأن المفاوضات استغرقت وقتا أطول مما كانت ستستغرقه لو كانت بناء على السعر السابق».



وإذا تم الإعلان عن التمديد رسميا، فلن يكون الأول من نوعه فقد كانت الشركة قد أصدرت أمرا تغييريا آخر في عام 2020.



وقالت شركة (كيبك) في 27 أبريل الماضي إن المصفاة ستدخل العمل في غضون «أسابيع قليلة».



وبعد أكثر من شهر، لاتزال المصفاة في غير وضع التشغيل، وتقول مصادر قريبة من المشروع إنه من غير المرجح أن يتم تشغيلها ولو جزئيا لبعض الوقت.



وتم الانتهاء من الاعمال الميكانيكية في المصفاة المتوقع ان تصبح واحدة من أكبر المصافي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي، لكنها واجهت معوقات كبيرة أثناء عملية التشغيل،



وواجه المشروع على مدى السنوات الأخيرة تأثير التدابير المتعلقة بالحد من انتشار كورونا على التقدم في انجازه، حيث ساد الاعتقاد في نوفمبر 2020 بأن المشروع في طريقه لدخول مرحلة التشغيل في أوائل عام 2021.