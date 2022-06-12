بداح العنزي



كشفت مصادر مطلعة في البلدية عن أن أعداد المتقدمين للتعيين بوظيفة محامي (ب) في الإدارة القانونية قد تجاوزت 2000 طلب.



وقالت المصادر لـ «الأنباء» إن تحديد أعداد المتوقع قبولهم يعتمد علي تشكيل اللجنة المكلفة بفحص وحصر طلبات المتقدمين وفق الشروط التي حددتها البلدية في إعلان تقديم الطلبات والذي انتهي 15 مايو الماضي. وأشارت إلى أنه سيتم استبعاد من لا تنطبق عليه شروط الوظيفة ويأتي أبرزها أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق أو الشريعة (تخصص أصول فقه) من جامعة الكويت أو من جامعة أخرى معترف بها، ولا يقل المعدل الجامعي عن (2.67) نقطة من سلم الأربع نقاط ولا يقل عن (80%). ألا يزيد عمر المتقدم على



28 عاما وألا يكون قد سبق له العمل في الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو إحدى الشركات المملوكة بالكامل للدولة.