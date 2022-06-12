رشيد الفعم



في ظل الترتيبات التي تجريها السلطتان التشريعية والتنفيذية لعقد جلسة المتقاعدين المقررة في 14 الجاري، تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا اليوم، بحضور وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد لمناقشة التقرير الأول للجنة المشتركة بين اللجنتين التشريعية والمالية بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية فيما يخص منحة المتقاعدين، وذلك لوضع اللمسات النهائية على التقرير، تمهيدا لمناقشته وإقراره في الجلسة.

وعلمت «الأنباء» من مصدر حكومي مطلع، أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا غدا الإثنين لمناقشة التقارير الوزارية المتعلقة بالجلسة ذاتها فيما يخص تقرير المتقاعدين والميزانيات والحالة المالية للدولة.

ورجح المصدر أن يتم الاتفاق على أنه بعد جلسة المتقاعدين يتم عقد جلسة أو أكثر «لا تتجاوز الثلاث جلسات» لإقرار الميزانية العامة للدولة والحالة المالية التي تناقش في جلسة سرية.