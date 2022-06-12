حقق لاعب منتخبنا الوطني للغوص بدر الأسود ذهبية فئة الانتشال في بطولة العالم المقامة حاليا بمدينة الفنيدق المغربية بعد منافسة قوية مع عدد من أبطال العالم.



وانطلقت بطولة العالم في الغوص الرياضي أمس الأول بمشاركة 23 دولة، حيث مثل منتخبنا الوطني كل من: بدر الأسود، سالم المطيري، فهد سالمين وفيصل التميمي.



‏وقال رئيس الوفد أمين السر العام في النادي الكويتي للغوص والإنقاذ محمد الصرعاوي، إن لاعبي المنتخب استعدوا بصورة جيدة للبطولة الأمر الذي أدى إلى تحقيق الأسود للميدالية الذهبية، وهو أمر يدل على التركيز الكبير للاعبين بقيادة وبدعم وتوجيه من مدير المنتخب علي الصايغ.