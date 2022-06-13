مفرح الشمري



تعتبر فرقة الرندي للفنون الشعبية أول فرقة شعبية بالكويت وتأسست في عهد الشيخ مبارك الصباح، طيب الله ثراه، والفرقة معظم أفرادها من آل الرندي بالإضافة إلى بعض الاصدقاء الذين انضموا إليها، ومنذ تأسيس الفرقة وهي تحرص على مشاركة اهل الكويت في مناسباتهم العزيزة، بالاضافة الى المهرجانات الفنية والثقافية التي تنظمها وزارة الاعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب داخل الكويت وخارجها.



وأكد رئيس الفرقة محمد عبدالعزيز الرندي لـ «الأنباء» حرصه وحرص اعضاء فرقته على التواجد في الاعياد الوطنية وعيدي الفطر والاضحى لإحياء تراث الاجداد من ايقاعات وشيلات وعرضه وسامري، وذلك حتى يتعرف عليها الجيل الحالي «جيل التكنولوجيا».



وأشار محمد الرندي «بوجاسم» الى ان الفرقة سجلت عددا من الفنون الشعبية مثل فن العرضة والسامري قبل ايام في مبنى ديوانية شعراء النبط وتم تصويرها من قبل تلفزيون الكويت لعرضها خلال ايام عيد الاضحى المقبل، مشيرا إلى ان مثل هذه الدعوات لفرقته أو للفرق الشعبية الاخرى دليل واضح على اهتمام المسؤولين في وزارة الاعلام بتراثنا وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة حتى لا تندثر.