ضمن سياسته في إفساح المجال أمام الكوادر الوطنية، للترقي وتولي المناصب القيادية، والتي تمثل جزءا أساسيا من استراتيجيته للعام 2025 أعلن بنك الخليج عن تعيين علي الفرس مديرا عاما للتدقيق الداخلي، اعتبارا من 16 يونيو 2022، وذلك بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي.



ويتمتع الفرس بخبرة طويلة في القطاع المصرفي تصل إلى 19 عاما، غالبيتها في بنك الخليج، إذ يمتلك خبرة واسعة في الضوابط الداخلية والامتثال والسياسات والإجراءات مع معرفة قوية بجوانب إدارة المخاطر.



وبدأ الفرس حياته المهنية «مساعد مدقق»، لتتم ترقيته بعد سنوات لقيادة إدارة «تدقيق ائتمان المستهلك والتجزئة» و«وحدة التحقيقات»، كما تولى العديد من المسؤوليات للإشراف على فرق التدقيق الداخلي الأخرى، مثل التدقيق المالي، ومراجعة مخاطر الائتمان، وتدقيق تكنولوجيا المعلومات.



ونظرا لهذا المزيج الثري من الخبرات الواسعة تم اختياره لمنصب مدير عام التدقيق الداخلي، لتولي مهام إدارة فريق التدقيق الداخلي، وفقا لمنهجية التدقيق الداخلي، والنهج القائم على المخاطر لتقييم المخاطر، وفعالية الضوابط الداخلية، والتوصية بإجراءات لتحسين كفاءة العمليات والتوافق مع توجيهات لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة وكذلك معايير التدقيق الداخلي.



والفرس حاصل على شهادة مدقق معتمد على أساس المخاطر (CRBA) وكذلك شهادة مسؤول امتثال معتمد (CCO) كما أنه حصل أيضا على برنامج الإدارة العامة (GMP27) من كلية هارفارد للأعمال في بوسطن، وبرنامج القادة الناشئين في كلية لندن للأعمال.



تجدر الإشارة إلى أن علي الفرس حاصل على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة الكويت.



تتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت، الذي موظفيه في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء ممتازة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام.

بفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة، يتمكن بنك الخليج من منح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية بسيطة وسلسة.

ويلتزم بنك الخليج بدعم الاستدامة على المستوى المجتمعي، المستوى الاقتصادي، والمستوى البيئي، في مبادرات يتم اختيارها وتحديدها استراتيجيا بما يعود بالنفع على البنك بشكل خاص، وعلى البلاد بشكل عام. ويدعم بنك الخليج رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، ويعمل مع الجهات المختلفة لتحقيقها على أرض الواقع.