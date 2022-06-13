ضمن مساعيها الدؤوبة والمتواصلة لتوسيع شبكة خطوطها، وتطوير خدماتها للوصول إلى أفضل مستويات الجودة، أطلقت شركة الخطوط الجوية الكويتية أولى رحلاتها التجارية المجدولة الى مدينة فيينا عاصمة جمهورية النمسا وذلك اعتبارا من 12 يونيو 2022 بواقع رحلتين بالأسبوع يومي الاحد والخميس.



وبهذه المناسبة، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة خالد البستان: يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تطلق أولى رحلاتها إلى مدينة فيينا، والتي تعد من أهم الوجهات وذلك لتميزها بأنها من أكبر المدن السياحية في أوروبا واحتوائها على القصور والمتاحف المعروفة والتاريخية والثقافية، فضلا عن الحفلات الموسيقية والرفاهية في المطاعم وغيرها، كما أن اختيارها جاء بعد دراسة دقيقة لهذه الوجهة ولكثرة الإقبال عليها من المسافرين الاعزاء خاصة في موسم الصيف نظرا لاعتدال أجوائها.



وأشار البستان إلى أن الخطوط الجوية الكويتية نجحت في تطبيق خططها لتوسيع شبكة خطوطها، حيث أطلقت مؤخرا عددا من الوجهات يأتي في مقدمتها الدار البيضاء ومانشستر والاسكندرية وشرم الشيخ وسوهاج وطرابزون وبودروم وإزمير وميكونوس وصلالة وسراييفو وأخيرا مدريد وملقا، فيما سيتم إطلاق رحلات جديدة الى مدينة نيس الفرنسية خلال الأيام المقبلة، يليها افتتاح وتشغيل خطوط مثل كوالالمبور الماليزية وكاتماندو النيبالية في الشهور المقبلة.



هذا، وحضر حفل افتتاح فيينا سفير جمهورية النمسا لدى الكويت ماريان وربا، وعدد من المسؤولين في الشركة.