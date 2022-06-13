عادل الشنان



أصدر وزير الشؤون ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو قرارا بتشكيل لجنة لتقييم العروض الفنية والمالية الفرصة الاستثمارية (13-16) الخاصة بتطوير مدرسة خاصة في مدينة جابر الأحمد السكنية برئاسة نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص، وعضوية (مدير إدارة الاستثمار بالتكليف - مهندس اختصاصي - رئيس قسم الأعمال الكهربائية والطاقات المتجددة - مهندسين صناعي مبتدئين).



وأتاح العرو في قراره للجنة في سبيل أداء مهامها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل وخارج المؤسسة لإنجاز الأعمال المنوطة بها، دون أن يكون له صوت معدود ومكلفا اللجنة بالمهام التالي بيانها:



1 - دراسة وتقييم العطاءات المقدمة من المستثمرين المؤهلين مسبقا وفقا للمعايير المعتمدة بمستندات الفرصة الاستثمارية.



2 - رفع التقرير النهائي لنتيجة التقييم الفني إلى اللجنة الفنية المتخصصة للمراجعة والاعتماد.



3 - فتح مظاريف العروض المالية بحضور المستثمرين المقبولين فنيا.



4 - التوصية بالترسية على أفضل العطاءات للفرصة الاستثمارية، وفقا لمستندات طرح الفرصة. الاستثمارية وطبقا للإجراءات الواردة في لائحة الاستثمار المشار إليها.



5 - إعداد التقرير النهائي الخاص بالفرصة الاستثمارية، وذلك خلال مدة أقصاها (90 يوما من تاريخه) ورفع التقرير للجنة الفنية المتخصصة للمراجعة وإبداء التوصية بشأنه.



6 - تقوم اللجنة الفنية المتخصصة بعرض التقرير النهائي على الوزير لاتخاذ ما يلزم بشأن العرض والاعتماد من مجلس إدارة المدرسة.



وأشار العرو في قراره إلى أن تضع اللجنة شروط وضوابط اجتماعاتها، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس محددا مكافأة مالية لرئيس وأعضاء اللجنة على ضوء الإنجازات والأهداف المحققة، وفقا لأحكام المادة 119 من لائحة شؤون التوظف المشار إليها.