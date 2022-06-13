سني أحمد: التأشيرة البريطانية طويلة الأمد تستغرق 6 أسابيع عمل و«السريعة» 15 يوماً و«الإلكترونية» 48 ساعة

أسامة دياب



أكدت الشيخة هالة البدر أن بريطانيا صديق وحليف قوي ووفيّ للكويت، لافتة إلى مشاركة المملكة المتحدة هذا العام في احتفالاتها باليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث على العرش عن طريقة إقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تعمل على إبراز القواسم المشتركة بين البلدين.



وقالت البدر في تصريح لها على هامش افتتاح معرض «بريطانيا بالألوان المائية» أمس أن مثل هذه الفعاليات تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية، مشيرة إلى عرض أكثر من 15 لوحة فنية في المعرض رسمت بالألوان المائية لمعالم بريطانية عريقة مع دمج فن السدو والأشكال الهندسية المستخدمة في حياكة السدو الكويتي.



وأضافت: انها فكرة جديدة وجميلة لتعريف زوار المعرض بتاريخ المعالم البريطانية وتعريفهم بجمالية فن السدو وهذه هي الفعالية الاجتماعية الثانية التي يقوم بها أبناء الكويت للاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة وهذا دليل على حرص أبناء الوطن على المساهمة في تقوية العلاقات بعدة طرق مختلفة.



واستذكرت الاحتفال الذي أقيم في الكويت قبل 70 عاما والذي نظمته شركة نفط الكويت عام 1953 بمدينة الأحمدي بمناسبة تتويج الملكة، وكما أقامت دار المعتمدية بالكويت احتفالا آخر شاركت فيه الأسرة الحاكمة ورجالات الكويت بدار المعتمد البريطاني بدسمان حاليا «السفارة البريطانية»، مشددة على عمق العلاقات مع بريطانيا والتي وصفتها بـ «التاريخية والقديمة» ونفخر ونعتز بها، لافتة الى أن بريطانيا صديق وحليف قوي ووفيّ للكويت.



بدورها، دعت نائبة السفيرة البريطانية لدى البلاد سني أحمد الراغبين في الحصول على التأشيرة البريطانية طويلة الأمد الى تقديم الطلبات في وقت مبكر، لافتة الى أن مدة التأشيرة في حال تقديمها بالطريقة العادية تستغرق 6 أسابيع عمل بينما التأشيرة السريعة «premium» تستغرق 15 يوم عمل مما يعني 3 أسابيع منذ تاريخ التقديم.



وأشارت أحمد إلى أن أسباب التأخير تعود الى عدد الطلبات الكبير المقدمة للحصول على تأشيرة طويلة الأمد، ناصحة الراغبين بالسفر في اسرع وقت الى الاستفادة من التأشيرة الإلكترونية «waiver» والتي تستغرق 48 ساعة فقط، معلنة ان السفارة بصدد إطلاق حملة توعوية للطلبة الراغبين بالدارسة في الجامعات البريطانية قريبا، وذلك لتعريفهم بآلية التقديم على التأشيرة والشروط المطلوبة.



وأعربت في كلمة لها نيابة عن السفيرة عن سعادتها للمشاركة في تدشين معرض جابر الهندال تحت عنوان «بريطانيا بالألوان المائية» لمواصلة الاحتفالات بيوبيل الملكة البلاتيني، مؤكدة انه يعكس عمق الروابط بين الشعبين على مدى عدة قرون، مشيرة الى أن 2022 عام الثقافة والإبداع في المملكة واليوبيل أهم ما يميزه.



من جهته، أعرب الفنان جابر الهندال عن سعادته بإقامة هذا المعرض الذي يضم 15 لوحة فنية تعكس عمق العلاقات بين البلدين، موضحا انه تعمد اختيار الألوان المائية في هذا المعرض خلافا لمعارضه السابقة التي اقتصرت على التصوير الفوتوغرافي.



وأوضح الهندال أنه اختار أنواع الأزهار الثلاثة التي يمتاز بها كل إقليم في المملكة المتحدة لتكون رمزا في لوحاته والتي امتزجت بأشكال هندسية ترمز الى السدو والتداخل بين ثقافتي البلدين.