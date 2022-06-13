عادل الشنان



قال رئيس لجان أهالي مدينة المطلاع التطوعية مشعل الهاجري إن نص القانون يحدد ألا تزيد قيمة المواد المدعومة على 30 ألف دينار لبناء القسائم، وحينما كانت الأسعار منخفضة كانت وزارة التجارة تقوم بتوفير مواد إضافية مثل المواد الكهربائية لتصل بالمواطن لقيمة 30 ألف دينار، لكن حاليا في ظل ارتفاع الأسعار الكبير للمواد الأساسية ستضطر وزارة التجارة للالتزام بنص القانون ولا تقدم مواد إضافية وبالكاد ستكفي القيمة المواد الأساسية منها الحديد على سبيل المثال.



وأثنى الهاجري على الاقتراح المقدم من النائب د. عبدالعزيز الصقعبي الذي يطالب من خلاله باستبدال جملة «لا يزيد عن 30 ألف دينار» بجملة «ألا تتجاوز 35 ألفا»، مطالبا أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بالتجاوب مع هذا المقترح الذي يصب في صالح المواطنين المقبلين على البناء وحتى لا يتكلف المواطن اكثر من مبلغ 3 آلاف و900 دينار، خاصة مع التوقعات بعودة صرف الحديد الأسبوع الجاري، إلا انه سيكون بسعر مرتفع جدا عن السابق وكذلك المواد الأخرى الخاصة بالبناء.



وتمنى الهاجري على المواطنين بأن يضغطوا على ممثليهم في مجلس الأمة وأيضا على الحكومة لتأييد مقترح النائب عبدالعزيز الصقعبي بهذا الشأن حتى لا يتكبد المواطن مبلغ 5 آلاف و200 دينار تقريبا بدلا من 3 آلاف و900 دينار.