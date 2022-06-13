واصل منتخب أيرلندا الشمالية وضيفه منتخب قبرص بدايتهما المتواضعة ببطولة دوري الأمم الأوروبية، بعدما عجزا عن تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في المسابقة.



وتعادل منتخبا أيرلندا الشمالية وقبرص 2-2 في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثانية بالقسم الثالث من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي تضم أيضا منتخبي اليونان وكوسوفو.



وتقدم منتخب قبرص بهدفين نظيفين حملا توقيع اندرونيكوس كاكوليس في الدقيقتين 32 و51، غير أن منتخب أيرلندا الشمالية أشعل المباراة من جديد، بعدما قلص الفارق عقب تسجيل بادي ماكناير هدفا في الدقيقة 71.



وشدد منتخب أيرلندا الشمالية من هجماته خلال الوقت المتبقي من المباراة، بغية إدراك التعادل، حتى تحقق له ما أراد، بعدما أضاف جوني إيفانز الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليحصل كل منتخب على نقطة وحيدة.