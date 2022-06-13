يودع المدافع البرازيلي الشهير مارسيلو نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين في حضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز بعد 16 عاما قضاها اللاعب في صفوف الفريق.



ويترك مارسيلو «الملكي» بعدما أصبح أكثر اللاعبين في التاريخ حصدا للألقاب مع ريال مدريد، حيث اجتاز اللاعب رصيد الأسطورة باكو خينتو، عندما توج بلقب الدوري الإسباني في الموسم المنقضي ليكون اللقب الـ24 له مع الفريق، قبل أن يعزز هذا الرصيد بلقب دوري أبطال أوروبا ليرفع رصيده إلى 25 لقبا.



وأحرز مارسيلو هذين اللقبين مع الريال كقائد للفريق، بعدما حمل شارة القيادة خلفا للمدافع الإسباني الشهير سيرخيو راموس.



وحصد مارسيلو (34 عاما) مع ريال مدريد خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وأربعة ألقاب في كأس العالم للأندية وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الأوروبي وستة ألقاب في الدوري الإسباني ولقبين في كأس ملك إسبانيا وخمسة ألقاب في كأس السوبر الإسباني.



كان مارسيلو انتقل إلى «الريال» في نهاية عام 2006 على أمل تحقيق مسيرة رائعة أسوة بمواطنه روبرتو كارلوس، وبدأ مشاركاته مع الفريق في يناير 2007.



وخاض مارسيلو 545 مباراة مع «الملكي» ليكون ثامن أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ النادي.