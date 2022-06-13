قتل رجل عشرة من أفراد عائلته، بينهم زوجتيه وأبنائه، رميا بالرصاص في جنوب غرب أفغانستان، بحسب ما قاله مسؤولان محليان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين.

وقال حبيب إلهام مدير إدارة الإعلام والثقافة في إقليم نيمروز، إن الجريمة وقعت أمس الأحد في مدينة زرنج بالقرب من الحدود الأفغانية مع إيران.

وكان من بين الضحايا زوجتا القاتل المشتبه به وأبناؤه الأربعة وأقارب لزوجتيه، بحسب ما قاله المسؤولون.

وقال الأطباء إن إحدى القتيلات كانت حبلى في الشهر السابع.

من ناحية أخرى، قال بهرام حق مال، المتحدث باسم شرطة الإقليم، إن القاتل المشتبه به يدعى "وايس"، وقال إن الجريمة وقعت في موقعين مختلفين، وإن المشتبه به فر من موقعي الجريمة مستخدما سيارة.

وقالت الشرطة إن المعلومات الأولية تظهر أن الزوج كان يرغب في الزواج للمرة الثالثة بعد أن وقع في حب فتاة، ولكنه واجه مقاومة من زوجتيه وتعرض لعنف جسدي من جانب أهله.

وأضافت الشرطة أن "وايس" حذر من أنه سيقتل أي شخص يحاول منعه.