ثامر السليم



أكد مراقب إدارة شؤون إشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية مشعل المطيري، أن إجراء انتخابات جمعية شرق التعاونية تم بكل يسر وأن العملية الانتخابية تمت بسلاسة، حيث تم افتتاح المقر الانتخابي في الساعة الـ5 عصرا وإغلاق المقر الانتخابي الساعة 8 مساء، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت بلغ 370 ناخبا وناخبة.



وأشار المطيري في تصريح خاص لـ«الأنباء»، إلى أن العملية الانتخابات تمت بإشراف وتنظيم وزارة الشؤون، مثمنا دور ادارة الجمعية والمدير المعين، كما شكر أعضاء وفرق اللجان المخصصة من قبل وزارة الشؤون من حيث آلية التنظيم والتسهيل على المساهمين خلال الإدلاء بأصواتهم.



هذا، وأسفرت انتخابات مجلس الإدارة في جمعية شرق التعاونية، عن فوز كل من:



أحمد متعب المطيري بالمركز الأول بعد حصوله على 35 صوتا، تلاه بدر فرج سعيد 26 صوتا، وحل ثالثا أحمد عايد خميس بـ21 صوتا، ورابعا أحمد جعيدان بلال 15 صوتا، وجاء خامسا جواد علي دشتي بـ14 صوتا في حين حقق المركز السادس تركي حسن عبدالله بـ13 صوتا، وجاء سابعا أحمد غلوم شاه 10 أصوات، فيما حصل على المركز السابع مكرر يوسف أحمد ميرزا بـ10 أصوات هو الآخر، فيما احتل المركز التاسع علي محمد بهرام بعدد 7 أصوات.



وقد شهدت الانتخابات مشاركة مميزة من المساهمين الذين حرصوا على الحضور إلى مدرسة التربية النموذجية واختيار من يرغبون في تمثيلهم بإدارة الجمعية خلال المرحلة المقبلة.