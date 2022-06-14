استقبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، فيصل علي المطوع في مكتبه، سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس، وذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية البريطانية -الكويتية، وبحث فرص التعاون بين القطاع الخاص الكويتي والشركات البريطانية الرائدة في مختلف المجالات.



وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، فيصل المطوع: «تمتد العلاقات البريطانية الكويتية لأكثر من 120 عاما وهي في تطور مستمر في مختلف القطاعات المتعلقة بالتجارة والاقتصاد والاستثمار والتعليم وغيرها، وان القطاع الخاص الكويتي هو خير سبيل ولاعب أساسي في تطوير هذه العلاقات».



وأضاف المطوع: «لقد تشرفنا بزيارة سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت، بليندا لويس، حيث لمسنا مدى حرصها على تفعيل الشراكات والتعاون التجاري بين القطاع الخاص في الكويت والشركات الخاصة البريطانية من أجل توفير علامات تجارية ومنتجات ذات جودة عالية في السوق الكويتي. شكرا للسفيرة على هذه الزيارة، ونتطلع إلى استقبالها مجددا لبحث المزيد من فرص التعاون وتبادل المصالح الثنائية».