شريف حمدي



واصلت بورصة الكويت تراجع مؤشراتها بشكل جماعي في جلسة امس، ليستمر نزيف خسائر القيمة السوقية لتتجاوز مليار دينار في جلستين متتاليتين، اذ بلغ حجم خسائر القيمة امس 206 ملايين دينار بنسبة 0.5% من الاجمالي، فيما كانت خسائر جلسة الاحد 843 مليون دينار.



ويبدو ان السوق سيواصل أداءه المتذبذب خلال الفترة الحالية مع استمرار الاداء السلبي للاسواق العالمية بشكل عام مع تفاقم معدلات التضخم العالمي.



ورغم جنوح سوق الاسهم الكويتي للانخفاض كسائر اسواق المنطقة، الا ان هناك حالة من الهدوء تسود هذه الاسواق خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط بالسوق العالمي لمستويات تجاوزت 120 دولارا للبرميل.



وتراجعت السيولة امس بنسبة 10% بإجمالي 46.2 مليون دينار انخفاضا من 51.7 مليون دينار أول من امس، وجاء سهم بيتك في الصدارة بـ 7.1 ملايين دينار.



كما تراجعت أحجام التداول بنسبة 2.5% بكميات 167.1 مليون سهم انخفاضا من 169.6 مليون سهم، تصدرها جي اف اتش بتداول 22.4 مليون سهم.



وانخفضت القيمة السوقية لأسهم 82 شركة مقابل ارتفاع أسهم 33 شركة، واستقرت أسهم 13 شركة، ولم يجر التداول على أسهم 31 شركة.



قطاعيا، تراجع أداء 11 قطاعا امس تصدرها التكنولوجيا بـ 4.9% تلاه مواد استهلاكية بـ4.7%. وعلى مستوى المؤشرات، انخفض المؤشر الاول بنسبة 0.4% خاسرا 34.9 نقطة ليصل الى 8225 نقطة، وانخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.6% خاسرا 34.2 نقطة ليصل الى 5812 نقطة، وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.4% بفقد 34.3 نقطة بنسبة 0.4% ليصل الى 7433 نقطة.



25 مليار دولار.. خسائر البورصات الخليجية أمس



أنهت البورصات الخليجية تداولات يوم أمس بمؤشرات حمراء، حيث خسرت أكثر من 25 مليار دولار، إذ خسر السوق السعودي نحو 10 مليارات دولار، يليه سوق أبوظبي بأكثر من 8 مليارات دولار، ثم سوق قطر بـ 3 مليارات دولار، و2.6 مليارات دولار خسائر لسوق دبي، بينما خسر السوق الكويتي 670 مليون دولار، يليه السوق البحريني بـ 281.9 مليون دولار ثم السوق العماني بـ 34 مليون دولار.