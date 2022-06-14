أحمد مغربي



أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح آلية ونظام صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات السنوي المتراكم أثناء الخدمة بالقطاع النفطي.



وجاء في القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه أن إجراءات تنفيذ القرار ستكون كالتالي:



أولا: قيام المؤسسة/ الشركة بإصدار تعميم لجميع الموظفين أو العاملين بها يوضح فيه أن صرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات السنوية المتراكم (أثناء الخدمة) سيكون تلقائيا لمستوفي الشروط والضوابط الواردة بالنظام وفي حدود عدد الأيام المسموح بصرفها كما في 1 يوليو 2022، ما لم يبد الموظف، أو العامل رغبته بعدم صرف البدل النقدي أو رغبته في صرف جزء من الرصيد المتراكم للاجازات السنوية (أثناء الخدمة) بموعد أقصاه 30 يونيو 2022 حسب الوسيلة المناسبة التي تحددها المؤسسة/ الشركة.



وفي كل الأحوال يجب ألا يتجاوز الرصيد المتراكم عن سنتين في نهاية السنة الميلادية.



ثانيا: يتم احتساب رصيد الاجازات السنوية المتراكم (أثناء الخدمة) بغرض صرف البدل النقدي على أساس كامل الرصيد السنوي لعام 2022.



ثالثا: يصرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات السنوية المتراكمة (أثناء الخدمة) للموظف/ أو العامل المستوفي للشروط والضوابط الواردة بالنظام في التاريخ الذي تحدده المؤسسة.



رابعا: للموظف أو العامل الذي تتحقق بشأنه شروط وضوابط استحقاق صرف البدل النقدي بعد 1 يوليو 2022 حتى 30 يونيو 2023 أن يتقدم بطلب الصرف من تاريخ 1 أبريل 2023 وحتى تاريخ 30 يونيو 2023 وفقا للقواعد السابقة، وبغرض تطبيق هذا البند يتم احتساب الرصيد المتراكم للاجازات السنوية كما في 1 يوليو 2022 أو 31 ديسمبر 2022 أيهما أقل ولا يعتد بترصيد الاجازات السنوية لعام 2023.



خامسا: للحالات الأخرى التي قد تطرأ بعد العمل بهذه الاجراءات ولم يرد بشأنها الاجراء المطلوب، يتم عرضها على العضو المنتدب للموارد البشرية في المؤسسة لإبداء الرأي المناسب وعرضها على الموقع أدناه لاتخاذ ما يراه مناسبا في ضوء الضوابط والشروط الواردة بقرار مجلس إدارة المؤسسة بهذا الشأن.



سادسا: على المعنيين بالمؤسسة/ الشركة اتخاذ اللازم والتقيد بالاجراءات التنفيذية الواردة أعلاه ووضعها موضع التطبيق.