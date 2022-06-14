أعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة أنه أرسى خلال العام الماضي 235 مناقصة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.8 مليار دينار (نحو 5.9 مليارات دولار).



وقال الأمين العام للجهاز أسامة الدعيج في لقاء مع (كونا) إن الترسيات شهدت ارتفاعا مطردا على أساس سنوي حيث بلغت 98 ترسية في 2020 فقط نتيجة جائحة (كورونا) حيث بلغت قيمة الترسيات ذلك العام 303.4 ملايين دينار (نحو مليار دولار).



وأوضح الدعيج أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة كانت أكثر الجهات الحكومية ترسية للمناقصات في العام 2021 بقيمة 50 ترسية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 107.2 ملايين دينار بوفر قدره



19.3 مليون دينار.



وذكر ان وزارة الصحة احتلت المرتبة الثانية بـ 25 ترسية بلغت قيمتها الإجمالية 110.5 ملايين دينار بزيادة نحو 2.1 مليون دينار عن القيمة التقديرية تلتها وزارة التربية بـ 13 ترسية بـ 31.3 مليون دينار بزيادة مليون دينار عن القيمة التقديرية.



وأضاف أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية احتلت المرتبة الرابعة بـ 13 ترسية بلغت قيمتها 20.5 مليون دينار بوفر قدره 13 مليون دينار عن القيمة التقديرية ثم جامعة الكويت احتلت المركز الخامس بـ 11 مناقصة قيمتها 5.5 ملايين دينار بزيادة 140.6 ألف دينار عن القيمة التقديرية.



وأشار إلى أن مؤسسة الموانئ الكويتية جاءت سادسا بـ 10 ترسيات بقيمة 16 مليون دينار بزيادة 4.8 ملايين دينار عن القيمة التقديرية ثم وزارة الاشغال العامة بـ 9 ترسيات بقيمة 20 مليون دينار بوفر قدره سبعة ملايين دينار عن القيمة التقديرية.



وبين الدعيج ان قوة الإطفاء احتلت المرتبة الثامنة بـ 9 ترسيات بقيمة 11.5 مليون دينار بوفر قدره 1.6 مليون دينار عن القيمة التقديرية تليها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بـ 9 ترسيات أيضا بقيمة 8.5 ملايين دينار بوفر قدره 1.5 مليون دولار.



وأفاد بأن شركة نفط الكويت احتلت المرتبة العاشرة بترسية 8 مناقصات بنحو 1.3 مليار دينار (3.9 مليارات دولار) ثم ديوان الخدمة المدنية بـ 8 ترسيات بقيمة 3.9 ملايين دينار بوفر قدره 1.6 مليون دولار عن القيمة التقديرية ثم وزارة الإعلام بنفس عدد الترسيات وبقيمة 2.9 مليون دينار بوفر بلغ 664 ألف دينار.



يذكر أن الجهاز وهو هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية لها ميزانية ملحقة وتلحق بمجلس الوزراء يعنى بطرح المناقصات العامة وما في حكمها من أساليب التعاقد وتلقي العطاءات والبت فيها وإرسائها وإلغائها وتمديد العقود الإدارية وتجديدها، وكذلك الأوامر التغييرية والتصنيف والإشراف على التأهيل والإذن للجهات العامة بإجراء التعاقد بأي أسلوب من أساليبه وفق القانون. (أعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة الكويتي اليوم الاثنين أنه أرسى خلال العام الماضي 235 مناقصة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.8 مليار دينار (نحو 5.9 مليارات دولار أميركي).