وجّه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، بشأن الجهاز الفني لبرامج التخصيص، مطالبا تزويده وإفادته بالآتي:



1- الهيكل التنظيمي والإداري للجهاز الفني لبرامج التخصيص.



2- ما طرق شغل الوظيفة في الجهاز؟ ومتى كان آخر إعلان توظيف قد صدر منها؟ وما عدد العاملين الكويتيين وغير الكويتيين فيها؟



3- صورة ضوئية عن آخر دليل إرشادي أعد بالمشروعات العامة القابلة للتخصيص.



4- ما عدد الدراسات الأولية في شأن المشروعات العامة المقترح تخصيصها وفقا لأحكام القانون رقم (37) لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص ولائحته التنفيذية التي قام بها الجهاز منذ إصدار لائحته التنفيذية حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما عدد ما أحالته إلى المجلس الأعلى للتخصيص؟



5- ما آخر متابعة قام بها الجهاز لتنفيذ إجراءات التقييم والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة الحكومية التابع لها المشروع؟ كما يرجى توضيح الآلية المتبعة منكم للقيام بهذا الإجراء عادة.



6- صورة ضوئية من آخر دراسة مشروع لتقرير نصف السنوي عن الأعمال التي أجراها المجلس الأعلى للتخصيص.



7- صورة ضوئية عن آخر توصية رفعتموها في شأن قائمة أسماء الشركات والتحالفات التي جرى تأهيلها إلى المجلس لاعتمادها.



8- كيف تراجع وتعتمد خطط وبرامج التدريب التي تعدها الشركات المساهمة العامة للعاملين الكويتيين المنقولين إليها؟ وما آلية المتابعة التي تقومون بها في هذا الشأن؟



9- كيف تتحققون من تنفيذ الشركات للبرامج التدريبية والبرامج المستقبلية والتدريب المهني والفني لتأهيلهم؟



10- متى كانت آخر مرة اجتمع فيها الجهاز التنفيذي أو مجلس إدارة الجهاز الفني لبرامج التخصيص؟ وما آخر قرارات أصدرها؟