كرّم البنك الأهلي المتحد فريقه لكرة القدم، بمناسبة حصوله على لقب بطل كأس دوري المصارف في الموسم الراهن، إثر تغلبه على فريق بنك الخليج في المباراة النهائية من الدوري.



حضر التكريم الرئيس التنفيذي للبنك جهاد الحميضي، ومدير عام الموارد البشرية نقيب أمين، ومساعد مدير عام الموارد البشرية مريم المضف، ورئيس الشؤون الإدارية والخدمات في البنك الأهلي المتحد عادل ميرزا، وعدد كبير من موظفي البنك.



وبهذه المناسبة، أعربت الحميضي عن سعادتها بهذا الفوز الذي يعكس تميز فريق كرة القدم بالبنك، وإصرارهم على تحقيق النجاح، كما أثنت على جهودهم والروح الرياضية والأخلاق الرفيعة التي أظهروها في جميع مباريات البطولة، ما يجعلهم خير تمثيل لموظفي البنك الأهلي المتحد خلال فترة البطولة، كما قامت بتقديم الهدايا التذكارية للاعبي الفريق تعبيرا عن الاعتراف بجهودهم وحماسهم للفوز.

وتطرقت الحميضي إلى تميز جميع الفرق الرياضية بالبنك والتي تسعى دائما لتحقيق النجاح والبطولات للحفاظ على تميز البنك في المجال الرياضي بجانب تميز منتجاته وخدماته، وأكدت أن البنك يحرص دائما على تقديم الدعم لكل الفرق الرياضية سواء كانت كرم قدم أو بولينغ أو كريكيت سعيا لتحقيق أفضل نتائج أفضل، كما أشارت إلى أن هذا التكريم يهدف أيضا إلى أن يكون حافزا للاعبين للحفاظ على هذا المستوى ولتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم البنك الأهلي المتحد عاليا، كما يعكس حرصه على تشجيع أبنائه من المتميزين رياضيا واهتمامه بثروته البشرية في مختلف المجالات.



وأضافت الحميضي أن المتحد من أقدم البنوك الكويتية التي اهتمت بدعم الرياضة وتشجيع الرياضيين، مشيرة إلى أنه شارك مؤخرا في حفل تكريم أبطال الكويت من الرياضيين الحاصلين على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في جميع الألعاب من المشاركين في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي أقيمت برعاية سامية من سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وقام البنك برعاية رسمية لها، كما قام البنك في شهر أبريل الماضي بتنظيم بطولة في لعبة البادل، وحرصنا على إتاحة هذه البطولة لجميع الراغبين في المشاركة وقدمنا جوائز نقدية للفرق الفائزة تتجاوز قيمتها 3 آلاف، وكذلك أقام البنك برعاية بطولة رابطة طلبة جامعة الخليج للبادل 2022 والتي نظمها طلاب جامعة الخليج مؤخرا في ملاعب الجامعة.