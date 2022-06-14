وافقت الحكومة الأوكرانية على تعليق صادرات سلع أولية من بينها الغاز والفحم بسبب الغزو الروسي.

وشمل قرار حكومي نشر أمس الفحم والسولار والغاز المنتج محليا في قائمة من السلع الأولية التي يحظر تصديرها وقت الحرب.



وقال إن هذا مرتبط «بالعدوان المسلح لروسيا الاتحادية ضد أوكرانيا وفرض قانون الأحكام العرفية في أوكرانيا».



وفي السياق، قال تاراس فيسوتسكي النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني إن محصول الحبوب في أوكرانيا من المرجح أن يهبط إلى حوالي 48.5 مليون طن هذا العام من 86 مليون طن العام الماضي في أعقاب الغزو الروسي.



هذا، وأقرت القوات الأوكرانية امس بانسحابها من وسط سيفيرودونيتسك إثر هجوم روسي جديد على هذه المدينة الإستراتيجية في شرق أوكرانيا.



وقالت رئاسة الأركان الأوكرانية في إحاطتها الصباحية على فيسبوك «شن العدو بدعم مدفعي هجوما على سيفيرودونيتسك وحقق نجاحا جزئيا وأخرج وحداتنا من وسط المدينة» مؤكدا أن المعارك «متواصلة.



من جانبه، أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة الفيديو اليومية مساء امس الأول عن معارك «عنيفة جدا» في سيفيرودونيتسك، لافتا إلى أن موسكو تنشر قوات غير مدربة بشكل كاف وتستخدمها «وقودا للحرب».