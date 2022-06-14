عاد الروسي دانييل مدفيديف الى صدارة تصنيف رابطة المحترفين لللتنس على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي تراجع الى المركز الثالث، في حين بات الألماني ألكسندر زفيريف وصيفا. وهذه المرة الاولى منذ عام 2003 التي لا يتواجد فيها أي من ديوكوفيتش، الاسباني رافايل نادل أو السويسري روجيه فيدرر في أول مركزين.



وكان مدفيديف (26 عاما) اعتلى صدارة التصنيف للمرة الاولى في مسيرته في 28 فبراير الفائت، إلا أنه صمد لأسبوعين فقط بعد نتائج مخيبة في الدورات التي شارك بها. لكن خسارة ديوكوفيتش للقبه في رولان غاروس بعد سقوطه في الدور ربع النهائي هذا العام على يد نادال، مهدت الطريق أمام مدفيديف للعودة الى الصدارة.