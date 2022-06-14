القاهرة - هناء السيد



أعلن مستشار وكبيـــر اختصاصيــي الإعـــلام العربي بوزارة الإعلام بركات الوقيان عن تقدم الكويت بمبادرة لدعم جائزة التميز الإعلامي العربي من خلال الأطر الرسمية للجائزة انطلاقا من إيمان الكويت الراسخ لدعم العمل العربي المشترك والتأكيد على التضامن العربي في شتى المجالات الاجتماعية والتنموية والسياسية والإنسانية.



جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لـ«الأنباء» في افتتاح اجتماع فريق تطوير جائزة التميز الإعلامي العربي الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية ومشاركة ممثلي الدول الأعضاء باللجنة منهم مدير عام الإذاعة بسلطنة عمان يوسف اليوسفي، وممثل وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية عبدالله آل مبارك وممثلو الدول من الإذاعات وأجهزة الإعلام.



وأشار الوقيان الى أن الجائزة تهدف إلى تكريم الشخصيات والمؤسسات الإعلامية العربية، التي قدمت إسهامات جليلة وأعمالا متميزة تخدم قضايا أمتنا العربية، مضيفا أن الاجتماع أكد أهمية الترويج للجائزة على مستوى العالم العربي من خلال أجهزة الإعلام المختلفة.



وذكر انه مثل الكويت بالاجتماع وبتوجيهات من وزير الإعلام د.حمد روح الدين ووكيل وزارة الإعلام سعود الخالدي ووكيل قطاع الإعلام الخارجي أحمد البريكي لرفع معايير الجائزة والمشاركة في المقترحات من خلال مبادرة لدعم الجائزة سنويا برعاية الكويت وسيتم رفع تلك التوصيات إلى مجلس وزراء الإعلام العربي.



ورحب المشاركون في الاجتماع بمقترح الكويت، مؤكدين على حرص الكويت الدائم لدعم العمل العربي المشترك ويأتي الاجتماع لبلورة مشروع جائزة التميز الإعلامي العربي في ضوء قرار مجلس وزراء الإعلام العرب الصادر عن دورته العادية 46 بتاريخ 21/5/2016 كأحد الأنشطة التي يتم تنظيمها في إطار الاحتفال بيوم الإعلام العربي سنويا 21 أبريل.



من جانبه، أشار السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية إلى أنه تم تنظيم 6 دورات متتالية للجائزة من عام 2016 إلى عام 2021 خصصت لمجالات متنوعة، وتحت شعارات مختلفة، وهي «دور الإعلام العربي في مكافحة الإرهاب»، و«دور الإذاعة المسموعة في خدمة المجتمع»، و«التلفزيون نبض الأمة العربية»، و«القدس في عيون الإعلام»، و«وكالات الأنباء العربية: مهنية - موضوعية - مصداقية»، وكان آخرها الدورة التي تم تخصيصها لمجال «الإعلام التنموي».