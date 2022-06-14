كرّم المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود الباحثة نهى الميع بمناسبة حصولها على الميدالية الفضية في المعرض الماليزي الدولي للاختراعات والابتكارات التقنية، وهنأ عدد من المبدعين والموهوبين والمتميزين ممن حصلوا على المراكز الأولى والميداليات الذهبية والفضية داخل الكويت وخارجها.



وأكد الحمود أن هذا النجاح جاء بجدارة واستحقاق تقديرا لإسهاماتها العلمية وما قدمته وسعت إليه في مجال الاختراعات والابتكارات التقنية، مشيدا بما حققته من إنجازات مقدرة وحرصها على رفع اسم الكويت عاليا في المحافل الإقليمية والدولية، متمنيا لها دوام التقدم والرقي.