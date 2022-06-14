محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص



أحبط قطاع الأمن العام والادارة العامة للجمارك محاولة تسلل نحو 3 كيلو من الهيروين والشبو بضبط وافد هندي وشحنة كبيرة من الهيروين من باكستان، وفي التفاصيل تمكن قطاع الأمن العام والذي يرأسه اللواء فراج الزعبي ممثلا في مديرية أمن حولي بقيادة اللواء عبدالله العلي من ضبط شخص بحوزته مواد يشتبه بأنها مخدرة بمحافظة حولي، وبالاستعلام عنه تبين انه مخالف لقانون الإقامة ويوجد حكم بالحبس غير نهائي بحقه، وعثر بحوزة تاجر الهيروين على 66 كيس هيروين وكيس كبير به مادة الشبو، وجار إحالته لجهة الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمت إحالته الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات على ان يخضع للتحقيق للوقوف على مصدره في المواد التي ضبطت معه على ان يحال الى نيابة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



من جهة أخرى، وبحسب بيان صادر عن الادارة العامة للجمارك فقد وجه رجال إدارة الجمرك الجوي ضربة جديدة موجعة لمهربي المخدرات، بعد أن قاموا بإحباط إدخال 2 كيلو من مادة الهيروين، ومادة الشبو المخدرة، قادمة من إحدى الدول الآسيوية.



وفي تفاصيل الضبطية، التي تسطر حزم وحسم رجال الإدارة العامة للجمارك في التصدي لتهريب المخدرات والمواد الممنوعة، وفي ترجمة لتعليمات وتوجيهات مدير الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان عبدالعزيز الفهد، بالتدقيق على كافة البضائع التي تصل إلى البلاد، فقد اشتبه المفتشون الجمركيون بالجمرك الجوي في قطع غيار هيدروليك قادمة من إحدى الدول الآسيوية، وبالتفتيش الدقيق عثر على ما يقارب 2 كيلو من مادة الهيروين ومادة الشبو المخدرة كانت مخبأة داخل قطع الغيار، وتم ضبط المتهم فور تسلمه للشحنة، وبناء عليه، وحسب الإجراءات الجمركية المتبعة، تم تحويل المضبوطات والمتهم إلى إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.



هذا، وتقدم الفهد، بالشكر الجزيل لجميع الجمركيين، وأثنى على دورهم البارز في مكافحة كل ما هو ممنوع دخوله البلاد.