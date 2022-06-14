أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما بتعديل وزاري، بحسب ما أوردت وكالة أنباء البحرين «بنا» في بيان مقتضب.



وبموجب المرسوم عين الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للبنية التحتية، وجميل بن محمد علي حميدان وزيرا للعمل، وزايد بن راشد الزياني وزيرا للصناعة والتجارة، ووائل بن ناصر المبارك وزيرا لشؤون البلديات والزراعة.



كما عين د.محمد بن مبارك بن دينة وزيرا للنفط والبيئة، ومحمد بن ثامر الكعبي وزيرا للمواصلات والاتصالات، وإبراهيم بن حسن الحواج وزيرا للأشغال، ويوسف بن عبدالحسين خلف وزيرا للشؤون القانونية، وأسامة بن أحمد خلف العصفور وزيرا للتنمية الاجتماعية.



كذلك عين ياسر بن إبراهيم حميدان وزيرا لشؤون الكهرباء والماء، ود.جليلة بنت السيد جواد حسن جواد وزيرا للصحة، ونواف بن محمد المعاودة وزيرا للعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وحمد بن فيصل المالكي وزيرا لشؤون مجلس الوزراء، وآمنة بنت أحمد الرميحي وزيرا للإسكان والتخطيط العمراني، ونور بنت علي الخليف وزيرا للتنمية المستدامة، وفاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرا للسياحة، ود.رمزان بن عبدالله النعيمي وزيرا لشؤون الإعلام.