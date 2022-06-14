أقيم حفل وضع حجر الأساس لمركز قبة التبت السماوية في مدينة لاسا حاضرة منطقة التبت الذاتية الحكم بجنوب غربي الصين مؤخرا، حيث انطلقت أعمال البناء للمركز الذي من التوقع افتتاحه أمام العامة في عام 2024، وسيصبح الأعلى ارتفاعا من نوعه في العالم.

وقال وانغ جيون جيه، نائب مدير العلوم والتكنولوجيا في المنطقة، إن "القبة السماوية ستقام على مساحة أرضية إجمالية بحوالي 11571 مترا مربعا، مع استلهام الطراز المعماري لها من حجر نيزكي".

وكشف أن التلسكوب البصري الذي يبلغ قطر فتحته مترا واحدا وسيتم تركيبه في المركز، سيكون أكبر تلسكوب انكسار ضوئي في العالم، وسيخدم الأغراض المتعلقة بكل من البحوث العلمية وتعميم العلوم.

ويعد مركز قبة التبت السماوية عضوا مهما في الشبكة الوطنية للقباب السماوية والمراصد الفلكية، وسيؤدي دورا مهما في حفز تعميم العلوم الفلكية في التبت وقدرة الرصد الفلكي والفضائي في الصين.